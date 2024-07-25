Врач рассказала об опасности энтеровируса

В некоторых случаях заражение энтеровирусной инфекцией может привести к тяжелым осложнениям — менингиту и энцефалиту с отеком головного мозга, поражению сердечной и скелетных мышц, а при присоединении вторичной бактериальной инфекции и к септическому шоку и острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.
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