Врач рассказала об опасности энтеровируса

В некоторых случаях заражение энтеровирусной инфекцией может привести к тяжелым осложнениям — менингиту и энцефалиту с отеком головного мозга, поражению сердечной и скелетных мышц, а при присоединении вторичной бактериальной инфекции и к септическому шоку и острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.