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Эксперты назвали главные тренды развития Москвы будущего

Эксперты назвали главные тренды развития Москвы будущего

В список вошли беспилотный трамвай, ИИ в медицине и биометрия на входеАналитики зафиксировали, что Москва за год сократила дистанцию до сценариев, которые еще недавно относили к 2030–2050 годам.

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