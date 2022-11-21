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Кудрявцева: «Когда становлюсь жирной, говорю: „Горит сарай — гори и хата“, — и начинаю жрать еще больше»

Кудрявцева: «Когда становлюсь жирной, говорю: „Горит сарай — гори и хата“, — и начинаю жрать еще больше»

Лера Кудрявцева достаточно самокритична. Телезвезда нередко признается в своих недостатках. Вот и в этот раз она заговорила о том, что склонна к полноте, если не соблюдает правильного питания.

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