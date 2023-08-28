На пульсе времени

2 463 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Светлый
    Во-первых, можно вернуться к объединению республик, обращаясь к пролетарским и беднейшим крестьянским гражданам. Во-в...Яков Кедми: возмо...
  • Нина Бакалина
    Я  верю,  что  Евгений  Викторович,  который  зажёг  всю  страну  в  один  момент  как  вспышка  молнии ,  такой  мощ...На Западе бьют тр...
  • Алина Белова
    Не могла окраина  совершить такое преступление. Не способна, нет техники, нет специалистов, нет умения.А раньше почему м...

Байден: Россия виновата в том, что армия Америки больше не самая сильная

Байден: Россия виновата в том, что армия Америки больше не самая сильная

В очередном фееричном выступлении президент США Джо Байден констатировал: армию США по всему миру перестают считать самой сильной — и «виновата» в этом Россия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх