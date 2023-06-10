Кто из вас, дамы, ни разу не делился с подругами впечатлениями от секса с новым (или не очень) партнером? Один слишком несдержан, другой холоден, третий бормочет пошлости, и если повезло, был среди всех этих бедолаг хотя бы один умелый любовник.