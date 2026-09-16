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Несекретные материалы

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Картошка фри под угрозой

Картошка фри под угрозой

В России предлагают запретить фритюр и жарку панированных продуктов в общепитеОбщественники предлагают заменить фритюр запеканием и конвекцией, чтобы снизить количество масла и риск образования канцерогенов.

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