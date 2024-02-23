Ирина Пегова запечатлелась с 18-летней дочерью в Сочи

Актриса Ирина Пегова вместе с дочерью Татьяной посетили Зимний театр в Сочи. Обаятельная актриса Ирина Пегова редко радует поклонников снимками своей единственной дочери Татьяны, рожденной в браке с коллегой Дмитрием Орловым.
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