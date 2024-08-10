Россиянам рассказали о возможности получать двойную пенсию

Подольская: двойная пенсия положена россиянам с инвалидностью и бывшим военным Россиянам с инвалидностью и бывшим военнослужащим (при условии, что у них есть гражданский стаж работы) положена пенсия в двойном размере.
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