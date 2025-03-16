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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Они защищают интересы России, а мы защищаем их». Как будут трудостраивать россиян, завершивших военную службу?

«Они защищают интересы России, а мы защищаем их». Как будут трудостраивать россиян, завершивших военную службу?

Минтруд РФ своим приказом утвердил новый стандарт, призванный содействовать приоритетному трудоустройству граждан, завершивших военную службу по мобилизации, контракту или участвовавших в добровольческих формированиях, а также членов их семей.

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