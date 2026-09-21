Укрзализныця предлагает 2 проекта по строительству евроколеи: где хотят проложить новые пути и сколько это стоит

«Укрзализныця» представила сразу два проекта развития железнодорожной инфраструктуры европейского стандарта 1435 мм.
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