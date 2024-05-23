В ближайшие часы в Приморском крае ожидаются сильные дожди и грозы

В ближайшие часы жителей Приморья ожидают сильные дожди и грозы. По данным метеорологической службы "Маглипогода", холодный фронт, который уже принес дожди в некоторые районы края, продолжит свое движение на юг.
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