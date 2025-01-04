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Модрич делит 10-е место по матчам (561) за «Реал». Рекорд у Рауля – 741

39-летний хавбек провел 561-ю игру за мадридский клуб во всех турнирах, забив гол в матче Ла Лиги с «Валенсией» (2:1).

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