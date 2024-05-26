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Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты - единственная сверхдержава в мире

Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты - единственная сверхдержава в мире

Президент США Джозеф Байден заявил, что его страна является единственной в мире сверхдержавой и ведущей демократической страной в мире.

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Комментарии
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Надежда Белугина
Если в таком президенте нуждается страна и за него ещё голосуют и сражаются, мне жаль её жителей...в ней всё ненастоящее.
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13 час.
A
Air
Гитлер в 1941 году то же хвастался, что германия это единственная сверхдержава. Все фашисты, евреи больные на всю голову!!! Этого сумасшедшего,  главного фашиста англожида, байдена давно уже пора положить в дурдом на вязки, чтобы не нажал на какую нибудь кнопку.
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11 час.
МЕ
Михаил Е
Поэтому до сих пор нет прямых выборов и еще, поди, и купчие на негров хранят 🤣 Колумбийцы, вышлите ему, по старой дружбе, успокоительного!
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8 час.

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