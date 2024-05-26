Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты - единственная сверхдержава в мире

Надежда Белугина Если в таком президенте нуждается страна и за него ещё голосуют и сражаются, мне жаль её жителей...в ней всё ненастоящее.

A Air Гитлер в 1941 году то же хвастался, что германия это единственная сверхдержава. Все фашисты, евреи больные на всю голову!!! Этого сумасшедшего, главного фашиста англожида, байдена давно уже пора положить в дурдом на вязки, чтобы не нажал на какую нибудь кнопку.