Джон Бернтал отказался сниматься в изначальном варианте “Рожденного заново” – из-за изменений в характере КарателяУ Джона Бернтала состоялось интервью, в котором он поделился впечатлениями от работы над сериалом “Сорвиголова: Рожденный заново”.