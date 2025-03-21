Джон Бернтал отказался сниматься в изначальном варианте “Рожденного заново” – из-за изменений в характере КарателяУ Джона Бернтала состоялось интервью, в котором он поделился впечатлениями от работы над сериалом “Сорвиголова: Рожденный заново”.
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