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Джон Бернтал отказался сниматься в изначальном варианте “Рожденного заново...

Джон Бернтал отказался сниматься в изначальном варианте “Рожденного заново...

Джон Бернтал отказался сниматься в изначальном варианте “Рожденного заново” – из-за изменений в характере КарателяУ Джона Бернтала состоялось интервью, в котором он поделился впечатлениями от работы над сериалом “Сорвиголова: Рожденный заново”.

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