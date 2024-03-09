Как хранить выпечку, чтобы она долго оставалась свежей и вкусной?

Приготовление пирогов или бисквита — трудоемкий процесс, поэтому часто такую выпечку пекут впрок. Рулеты, коржи, пирожки быстро портятся, но можно не добавлять консерванты и при этом продлить срок хранения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии