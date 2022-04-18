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В Нижегородской области полицейскими по горячим следам задержан подозреваемый в нападении на сотрудника полиции

16 апреля сотрудник полиции ОМВД России по г. Арзамасу в медицинском учреждении осуществлял охрану ранее судимой 24-летней местной жительницы, доставленной в связи с ухудшением самочувствия.

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