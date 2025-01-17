Суд приговорил адвокатов Навального к срокам до пяти с половиной лет

Петушинский суд Владимирской области приговорил обвиняемых в участии в экстремистском сообществе адвокатов Алексея Навального Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина к срокам от 3,5 до 5,5 года.
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