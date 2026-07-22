Продавцы Wildberries попросили Минфин об отсрочке уплаты налогов после атаки дронов

Ассоциация участников рынка электронной коммерции направила письма министру финансов Антону Силуанову и главе ФНС Даниилу Егорову с просьбой предоставить пострадавшим продавцам Wildberries шестимесячную отсрочку по налогам и страховым взносам без начисления пеней.
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