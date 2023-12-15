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МВД РФ утвердило порядок подавления и уничтожения беспилотников в целях защиты

МВД РФ утвердило порядок подавления и уничтожения беспилотников в целях защиты

В Министерстве внутренних дел (МВД) России утвердили порядок принятия решения о подавлении и уничтожении всех видов беспилотников для защиты жизни и здоровья граждан, а также список лиц, у которых есть полномочия на принятие такого решения .

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