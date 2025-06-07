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Воронежские новости

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На всей территории Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

На всей территории Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Ведется постоянный мониторинг воздушного пространства.Региональные власти и силовые структуры Воронежской области ночью 8 июня официально объявили о повышенной угрозе ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов.

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