Договор о безопасности между Арменией и США радикально изменит расстановку сил в регионе

Армянский премьер Никол Пашинян провел беседу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Также имеется информация о готовящейся расширенной встрече Пашиняна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, госсекретарем США Энтони Блинкеном и Столтенбергом.
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