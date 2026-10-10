Джон Джонс: «Одно из моих самых больших сожалений – не выступить на турнире в Белом доме»

Джон Джонс признался, что жалеет о том, что не принял участие в турнире в Белом доме. « Миочич считался величайшим тяжеловесом в истории, мы оба были уже не молодыми, и я победил его.
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