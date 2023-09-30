Перьевые подушки: чем на самом деле они опасны

Перьевые подушки, казалось бы, могут быть идеальным выбором для безопасного и комфортного сна, но на самом деле они являются источником опасных микроорганизмов, которые могут вызывать различные заболевания у человека.
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