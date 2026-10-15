-Таки, возможно, хитрый план ЕС — говно?! -План то говно, но они этого не признают:) -Им до сих пор дают возможность отвернуть.
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класс, а язык - блеск. спасибо.
Сочно иточно написано --- респект автору, так и надо уродам, пидорам и наркошам... !