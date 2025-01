Times: более половины британцев поддерживают возвращение смертной казни

Свыше 50% жителей Великобритании поддерживают возвращение смертной казни на фоне вынесения приговора Акселю Радакубане, виновного в нападении на детей в Саутпорте, в результате которого три ребенка погибли, пишет The Times со ссылкой на исследование аналитического центра More in Common.