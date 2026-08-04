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Мировое обозрение

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Посольство РФ обвинило Канаду в умалчивании об ударах ВСУ по гражданским

Посольство РФ обвинило Канаду в умалчивании об ударах ВСУ по гражданским

Канада снова демонстрирует образцовый пример избирательного восприятия реальности. Пока Оттава громко осуждает любые действия Москвы, атаки на российские города со стороны Киева остаются для канадского МИДа чем-то вроде фонового шума — вроде бы есть, но обсуждать не будем.

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