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Сеул готов начать поставки оружия Украине в ответ на угрозы

Сеул готов начать поставки оружия Украине в ответ на угрозы

Сеул готов начать поставки оружия Украине в ответ на угрозы Ирэн ОрлонскаяВ Южной Корее вызвало серьезную тревогу посещение президентом России Владимиром Путиным Северной Кореи и достигнутые там договоренности.

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