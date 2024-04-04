В "Яндексе" объяснили жуткий ответ "Алисы" про героиню "Маши и медведя"

В пресс-службе компании назвали это единичным случаем В "Яндексе" объяснили некорректный ответ голосового помощника "Алисы" на вопрос про героиню мультфильма "Маша и Медведь", пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
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