Экс-солистка "Ленинграда" Вокс: перформанс с одним носком допустим в контексте

Бывшая вокалистка коллектива "Ленинград" Алиса Вокс (настоящее имя - Алиса Свитавская) заявила, что перформанс с одним носком на гениталиях практикуется в поп-культуре, однако его нужно использовать с оглядкой на контекст времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии