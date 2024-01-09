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Экс-солистка "Ленинграда" Вокс: перформанс с одним носком допустим в контексте

Экс-солистка "Ленинграда" Вокс: перформанс с одним носком допустим в контексте

Бывшая вокалистка коллектива "Ленинград" Алиса Вокс (настоящее имя - Алиса Свитавская) заявила, что перформанс с одним носком на гениталиях практикуется в поп-культуре, однако его нужно использовать с оглядкой на контекст времени.

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