Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что получил сигнал от главы киевского режима Владимира Зеленского, что он не будет поддерживать дальнейшие шаги Львовского облсовета, намеревающегося объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА, террористическая организация, деятельность которой запрещена в России).