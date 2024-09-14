Расселл из Mercedes выиграл третью практику Гран-при Азербайджана

Вторым пришёл Шарль Леклер из Ferrari, третьим — Ландо Норрис.фото: mercedesamgf1.com--> Британец Джордж Расселл из команды Mercedes показал лучшее время на третьей практике свободных заездов 17-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Азербайджана.
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