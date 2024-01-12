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Представлена Toyota GR Yaris 2024 с совершенно новой «прямой автоматической коробкой передач» и более мощным мотором

Представлена Toyota GR Yaris 2024 с совершенно новой «прямой автоматической коробкой передач» и более мощным мотором

Компания Toyota представила на Токийском автосалоне новый «заряженный» хетчбэк Toyota GR Yaris, который получил мощный турбированный двигатель, модернизированное водительское кресло, постоянный полный привод, более жесткий кузов, усиленную подвеску и новую автоматическую коробку передач.

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