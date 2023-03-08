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Кирби отверг слова главы МИД Китая о «серьезном перекосе» в отношении Пекина

Кирби отверг слова главы МИД Китая о «серьезном перекосе» в отношении Пекина

Американская администрация отвергает резкую критику своей внешней политики, с утверждением о которой ранее выступил глава китайской дипломатии Цинь Ган.

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