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Польша планирует начать выпуск собственных артиллерийских снарядов «дефицитного» калибра 155 мм

Польша планирует начать выпуск собственных артиллерийских снарядов «дефицитного» калибра 155 мм

Польша может запустить собственное производство артиллерийских снарядов «дефицитного» калибра 155 мм и полностью обеспечить ими свою армию с 2027 года.

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