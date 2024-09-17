Польша планирует начать выпуск собственных артиллерийских снарядов «дефицитного» калибра 155 мм

Польша может запустить собственное производство артиллерийских снарядов «дефицитного» калибра 155 мм и полностью обеспечить ими свою армию с 2027 года.
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