Румыния хочет помочь Киеву… отдаться Румынии. Бухарест строит автомагистраль в сторону границы с Украиной для перевозок зерна и оружия

Официально в Бухаресте заявляют, что новая автострада необходима для инфраструктурного развития исторической области Молдова (не путать с государством Молдавия, которое румыны тоже не прочь видеть частью своей страны).
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