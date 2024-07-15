В Тверской области любитель арбузов и абрикосов обокрал ларек

В Конаковском округе в полицию обратился один из местных индивидуальных предпринимателей. Ночью в его торговый павильон в поселке Новозавидовский проник вор и похитил шесть арбузов, четыре дыни, три ящика абрикосов и деньги — 5500 рублей.
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