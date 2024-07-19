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Модрич о длинной карьере: «Генетика играет свою роль, но важна и усердная работа на тренировках. С молодежью «Реала» не расслабишься»

Модрич о длинной карьере: «Генетика играет свою роль, но важна и усердная работа на тренировках. С молодежью «Реала» не расслабишься»

38-летний хорватский полузащитник продлил свой контракт с «Реалом» до 2025 года. Следующий сезон станет для него 13-м в клубе.

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