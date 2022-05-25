Последний звонок прозвенел для 536 выпускников 11-х классов в школах Ялты

Сегодня, 25 мая, прозвенел последний звонок для 536 выпускников 11-х классов в школах Ялты. Глава администрации города Янина Павленко пожелала всем выпускникам успехов на их дальнейшем жизненном пути и удачной сдачи ЕГЭ, которое стартует уже 26 мая.