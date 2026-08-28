Ким поманил пальцем – Трамп отодвинул Сеул: начинается новый корейский торг

Дональд Трамп – наиболее непредсказуемый иностранный лидер в современной истории. Никто не может заранее сказать, какое государство взбредёт в трамповскую голову прежде, чем американский президент войдёт войдет в Овальный кабинет в начале рабочего дня.
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