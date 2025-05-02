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Харьковский удар по врагу превратил базу боевиков в пепелище

Харьковский удар по врагу превратил базу боевиков в пепелище

Харьковский удар по врагу превратил базу боевиков в пепелище Юлия СоколоваРоссийские дроны нанесли мощнейший удар по ключевым военным объектам в Харькове, полностью уничтожив базу боевиков и объекты военной инфраструктуры.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Надо ли подробно расписывать в соцсетях, каким образом подполье детектирует наёмников и профиль их задействования? Противник тоже листает наши соцсети, - ну, в следующий раз импортный контингент прибудет с тремя мешками своих канцтоваров, дабы не палиться... Проще надо в сводках, проще. Ну, приехали посланцы от буржуинов, - ну, им дорожку указали, на дорожку дали, потом догнали и ещё дали... Сапиенти сат.
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