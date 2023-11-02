Овчинский: МТШ открыла два новых курса повышения квалификации в Москве

Образовательный проект «Московская техническая школа» (МТШ) совместно с МГТУ «Станкин» разработали два новых курса повышения квалификации по направлениям «Промышленный дизайн» и «Искусственный интеллект в промышленности».
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