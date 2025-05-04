Украина сорвалась с цепи: подписание сделки с США развязало Зеленскому руки – он бьет по нашим городам Storm Shadow и готовит баллистические ракеты

"Запад".. не может поверить в очередной СВОЙ проигрыш!... и как и в еврее-нацистской Германии, ... как те в конце, надеялись на "чудо"... на какую то северную армию... так и ЭТИ... надеются на Трампа... .

Алексей Тан

США открестились от роли посредника: Россия и Украина остаются один на один======================== Ситуация... один в один, как в начале 1944-ого... сателлиты еврее-нацистской Германии разбежались... другие нейтралитет объявили... А Франция (как сейчас и белярюси)... та даже в союзники набиваться стала, ... хотя ВСЮ войну, они были противниками, ВРАГАМИ... Большой России (с.с.с.р.).