Украина сорвалась с цепи: подписание сделки с США развязало Зеленскому руки – он бьет по нашим городам Storm Shadow и готовит баллистические ракеты

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Комментарии
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Алексей Тан
&quot;Запад&quot;.. не может поверить в очередной СВОЙ проигрыш!... и как и в еврее-нацистской Германии, ... как те в конце, надеялись на &quot;чудо&quot;... на какую то северную армию... так и ЭТИ... надеются на Трампа... .
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1 час.
Алексей Тан
США открестились от роли посредника: Россия и Украина остаются один на один======================== Ситуация... один в один, как в начале 1944-ого... сателлиты еврее-нацистской Германии разбежались... другие нейтралитет объявили... А Франция (как сейчас и белярюси)... та даже в союзники набиваться стала, ... хотя ВСЮ войну, они были противниками, ВРАГАМИ... Большой России (с.с.с.р.).
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1 час.
M
Mikhail
начала надо жидовскую сволочь гнать из властных структур российской власти
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1 час.
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