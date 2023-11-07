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Хроника работы спасателей Мангистау за прошедшую неделю

Хроника работы спасателей Мангистау за прошедшую неделю

С 30 октября по 5 ноября подразделения Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области 36 раз выезжали по тревоге, в том числе пять раз на пожары, 18 - на случаи горения и 10 - на проведение аварийно-спасательных работ и на четыре неподтвержденных вызова.

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