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Политнавигатор

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«Мы должны победить в войне. Готовы отправить танки и самолеты» – Стармер

«Мы должны победить в войне. Готовы отправить танки и самолеты» – Стармер

Великобритания предоставит Украине больше помощи, чем когда-либо. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Eduard
В Лондоне и воюй!
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21 час.
Гарий Щерба
КАКИЕ ТАКИЕ САМОЛЁТЫ  с  ТАНКАМИ  собралась направить в  БАНДЕРШТАТ , МЕЛКОБРИТАНИЯ , если на ПРОКЛЯТОМ  острове  ВСЯ АРМИЯ МЕНЕЕ 80 000-тысячь и она  САМА НЕ в СОСТОЯНИИ СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ  без посторонней  ПОМОЩИ ...???? Это же  НОНСЕНС  какой-то ....!!!
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18 час.
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