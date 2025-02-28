«Мы должны победить в войне. Готовы отправить танки и самолеты» – Стармер

Великобритания предоставит Украине больше помощи, чем когда-либо. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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