«Мы должны победить в войне. Готовы отправить танки и самолеты» – Стармер

Гарий Щерба

КАКИЕ ТАКИЕ САМОЛЁТЫ с ТАНКАМИ собралась направить в БАНДЕРШТАТ , МЕЛКОБРИТАНИЯ , если на ПРОКЛЯТОМ острове ВСЯ АРМИЯ МЕНЕЕ 80 000-тысячь и она САМА НЕ в СОСТОЯНИИ СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ без посторонней ПОМОЩИ ...???? Это же НОНСЕНС какой-то ....!!!