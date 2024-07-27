Собаки чувствуют стресс своих хозяев и превращаются в пессимистов

В науке есть термин «эмоциональное заражение» — это феномен, при котором обонятельные, визуальные и слуховые сигналы, исходящие от окружающих нас людей, могут влиять на наше собственное эмоциональное состояние.
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