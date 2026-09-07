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Москвичка съездила в Таджикистан и вернулась в ужасе от увиденного. Все распространенные мифы о «гостеприимной» республике оказались враньем

Москвичка съездила в Таджикистан и вернулась в ужасе от увиденного. Все распространенные мифы о «гостеприимной» республике оказались враньем

Те, кто сегодня активно выступает за увеличение притока мигрантов из республик Средней Азии, любит рассуждать о толерантности, о братстве народов и о том, что нам есть чему поучиться у наших соседей.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Aнатолий Райков
Aнатолий Райковизменено

Бывал я и в Ашхабаде,в Ташкенте,в Гурьеве,в Мангышлаке.Бывал там куда ходил поезд с Павелецкого вокзала. Но такого безобразия как сейчас я не видел.Был СССР и его не стало,специально развалили чтобы были все врагами России.

Профиль пользователя валерии темников
валерии темников

Об отношении к женщинам  особенно русским..... Году в 82--83 приехали во время отпуска навестить сестру жены в г КУЛЯБ что в Таджикистане. Вера сразу предупредила что бы одна моя супруга никуда не ходила.... Куляб стал областным центром и там стали наводить соответствующий порядок. В частности на перекрёстках установили СВЕТОФОРЫ, и......  почти у каждого светофора обшивались менты таджики,. Движение машин практически никакое...хорошо если за пол часа пройдёт пара - тройка машин через перекрёсток Но стражи порядка бдят....Машин не видно и что стоять  в ожидании зелёного света?     Свисток, подходит мент и начинается перепалка, достаётся планшет, составление протокола о нарушении, угроза штрафа....  Естественно женщина на повышенных тонах ... Короче, начинается обвинение об оскорблении при исполнении служебных обязанностей.. естественно возмущение, крик. шум женский... Увод в отделение, угроза ареста на 15 суток и более... Короче оттрахают беднягу всем отделением находящемся на смене....  и жаловаться бесполезно, особенно приезжим......  И ЭТО, повторюсь,  только  начало 90-х годов....    Моё мнение -- НЕОБХОДИМО  ГНАТЬ ВСЮ  эту свору б/у "братьев" дармоедов   вон из РОССИИ.....

Профиль пользователя Владимир Акулов
Владимир Акулов

Мы  вернулись  к  племенному  сознанию,  когда  каждый  осознает  себя  принадлежащим  к  определенной  нации...Типологически  сходно  :  нам  наши  дети  ближе  чужих  детей...Так  и  свой  народ  лучше   иных  народов...