Москвичка съездила в Таджикистан и вернулась в ужасе от увиденного. Все распространенные мифы о «гостеприимной» республике оказались враньем

Те, кто сегодня активно выступает за увеличение притока мигрантов из республик Средней Азии, любит рассуждать о толерантности, о братстве народов и о том, что нам есть чему поучиться у наших соседей.
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Пусть эти твари живут в своем свинар под названием Таджикистан!
Бывал я и в Ашхабаде,в Ташкенте,в Гурьеве,в Мангышлаке.Бывал там куда ходил поезд с Павелецкого вокзала. Но такого безобразия как сейчас я не видел.Был СССР и его не стало,специально развалили чтобы были все врагами России.
Об отношении к женщинам особенно русским..... Году в 82--83 приехали во время отпуска навестить сестру жены в г КУЛЯБ что в Таджикистане. Вера сразу предупредила что бы одна моя супруга никуда не ходила.... Куляб стал областным центром и там стали наводить соответствующий порядок. В частности на перекрёстках установили СВЕТОФОРЫ, и...... почти у каждого светофора обшивались менты таджики,. Движение машин практически никакое...хорошо если за пол часа пройдёт пара - тройка машин через перекрёсток Но стражи порядка бдят....Машин не видно и что стоять в ожидании зелёного света? Свисток, подходит мент и начинается перепалка, достаётся планшет, составление протокола о нарушении, угроза штрафа.... Естественно женщина на повышенных тонах ... Короче, начинается обвинение об оскорблении при исполнении служебных обязанностей.. естественно возмущение, крик. шум женский... Увод в отделение, угроза ареста на 15 суток и более... Короче оттрахают беднягу всем отделением находящемся на смене.... и жаловаться бесполезно, особенно приезжим...... И ЭТО, повторюсь, только начало 90-х годов.... Моё мнение -- НЕОБХОДИМО ГНАТЬ ВСЮ эту свору б/у "братьев" дармоедов вон из РОССИИ.....
Мы вернулись к племенному сознанию, когда каждый осознает себя принадлежащим к определенной нации...Типологически сходно : нам наши дети ближе чужих детей...Так и свой народ лучше иных народов...
Узбек таджику.Что еш,рибу,а почему зелёный,молодой есчё.Ты куда меня ведёшь шапка каракулева?Я веду тебя е...ть,тюбетейка х...ва.
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