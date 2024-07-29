Делегация из Малайзии побывала в университете транспорта на Образцова

Российский университет транспорта в Марьиной роще посетила делегация Университета Тун Хусейн Онн Малайзия с целью обсудить возможности сотрудничества и укрепить академические связи между учебными заведениями.
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