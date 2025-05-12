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Орлов о «Зените»: «Нет центра поля, Глушенков где-то недорабатывает. Но контракт-то надо отрабатывать – все-таки на тебя рассчитывали»

Орлов о «Зените»: «Нет центра поля, Глушенков где-то недорабатывает. Но контракт-то надо отрабатывать – все-таки на тебя рассчитывали»

Хавбек «Зенита» остался в запасе в игре 28-го тура Мир РПЛ с «Динамо» Махачкала (1:0). «У «Зенита» сейчас огромная проблема — нет центра поля.

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