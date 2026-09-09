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Нижегородская правда

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Женщину судили за нападение на мать погибшего бойца СВО под видом «снятия порчи»

Женщину судили за нападение на мать погибшего бойца СВО под видом «снятия порчи»

Арзамасский городской суд вынес приговор нижегородке, которая вместе с сообщницей напала на жительницу Арзамасского района и похитила у нее 2 млн рублей.

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