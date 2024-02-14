Муниципальные округа появятся в Новосибирской области

Новый вид муниципального образования появится в этом году. Правки в законодательство Новосибирской области одобрили члены комитета Заксобрания региона по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям.
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